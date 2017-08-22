謊報總統府有水銀炸彈 男子再次遭起訴
居住在南港的49歲朱姓男子，多次打電話謊報，稱捷運站、台北車站有炸彈，法院判決拘役、有期徒刑定讞，今年5月9日上午，朱又撥打1999市民專線，稱「我剛剛在總統府內放了兩顆水銀炸彈」，警方獲報後白忙一場，而朱也知道謊報是犯法的，士林地檢署偵結，依恐嚇公眾罪嫌提起公訴，聲請簡易判決處刑。
朱男曾在2005年起，多次謊報郵局、捷運永春站的等處有炸彈，法官曾告誡他，浪費司法警察人力資源，但他仍不聽勸告，雖經判刑有期徒刑3月，因沒錢繳納罰金，入監服刑，前年年中才剛出獄，今年5月9日上午，在北市南港區舊莊街住處，以自家電話撥打1999，稱總統府內有兩顆水銀炸彈。
警方第一時間，立刻通報總統府維安人員，搜索府內區域，並在四處尋找皆無所獲，接著根據報案電話找到朱男到案，他坦承是「亂打電話」，還告訴檢察官，因為鄰居很吵，撥打電話謊報炸彈，可以讓他紓解壓力。
檢方表示，朱男犯罪事證明確，也是累犯，依恐嚇公眾罪可處2年以下有期徒刑，因犯後坦承犯行，向法院聲請簡易處刑。
(中時)
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