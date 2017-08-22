離奇！男疑車內輕生 警重回現場未見人

新竹縣新埔警分局22日清晨獲報，疑有男子在車內輕生，警方先破車窗救援。（莊旻靜翻攝）

等到警方、消防人員回到案發現場時，竟只留下一片玻璃，令人費解。（莊旻靜翻攝）

新竹縣新埔鎮22日發生1起離奇意外，照門派出所警方6點許接獲民眾報案，指稱在大北坑山區，疑似有民眾在車內輕生，警方到場後，果然發現1名男子以管線接排氣管廢煙到車內，當下立即破窗，並通知119到場協助，未料警方離場去接應消防員，再回到現場時，僅剩1片廢玻璃在地，情節離奇。

警方指出，由於大北坑山區位處偏僻，在通知消防局後，但因消防員找不到案發地點，便與警方相約附近地標，由警方前往領路，雙方會合後，再回到案發地點，未料男子與車子都已消失，現場僅留下1片玻璃。為了預防男子再度想不開，警方仍持續尋人，了解其狀況。

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(中時)