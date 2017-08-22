遊歐注意！日本發布赴歐旅遊麻疹疫情警告

歐洲國家義大利與羅馬尼亞近來麻疹疫情趨增，日本厚生勞動省近日發布警告，提醒赴歐洲旅遊民眾留意麻疹疫情，而出發前也應檢查自身疫苗接種記錄，有效預防麻疹疫情傳染。

日本官方指出，今年8月期間，義大利和羅馬尼亞分別有4,087人和6486人確診染病，麻疹疫情大規模流行案例顯著增加。若民眾赴歐旅遊返國後出現高燒、紅疹等症狀，應盡速前往醫院就醫。

(中時電子報)