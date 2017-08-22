卸任後趴趴走 馬英九新名片曝光
前總統馬英九卸任年餘，除了忙官司出庭，他經常全台趴趴走，參與不少民間活動。日前國民黨籍新北市議員陳明義碰到馬，竟然意外收到他的一張名片。馬英九卸任後沒了頭銜，現在只有馬英九辦公室，大家好奇，馬英九的新名片長什麼樣子？
陳明義日前臉書PO文，分享自己在台中友人聚會的所見所聞。陳明義說，一年多不見馬前總統，他突然掏出名片說道，「當總統時不用名片，這是我的名片，我最需要明義（民意）了。」這番話可把陳明義笑趴了！
陳明義真心說，「撇開政治，我很喜歡他（更喜歡美青姐）」。網友也留言表示認同並贊美他的名片，「簡潔獨特，美觀又大方，精緻，漂亮又好看！」有人還說，「幽默又俏皮的馬！越來越有智慧……心正不怕官司磨，風雨總是會過的。」為卸任後官司纏身的馬送上祝福。
(中時電子報)
文章來源：陳明義臉書
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。