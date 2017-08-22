卸任後趴趴走 馬英九新名片曝光

國民黨籍新北市議員陳明義(左)碰到前總統馬英九(右)，意外收到他的一張名片。(取自陳明義臉書)

前總統馬英九卸任年餘，除了忙官司出庭，他經常全台趴趴走，參與不少民間活動。日前國民黨籍新北市議員陳明義碰到馬，竟然意外收到他的一張名片。馬英九卸任後沒了頭銜，現在只有馬英九辦公室，大家好奇，馬英九的新名片長什麼樣子？

陳明義日前臉書PO文，分享自己在台中友人聚會的所見所聞。陳明義說，一年多不見馬前總統，他突然掏出名片說道，「當總統時不用名片，這是我的名片，我最需要明義（民意）了。」這番話可把陳明義笑趴了！

陳明義真心說，「撇開政治，我很喜歡他（更喜歡美青姐）」。網友也留言表示認同並贊美他的名片，「簡潔獨特，美觀又大方，精緻，漂亮又好看！」有人還說，「幽默又俏皮的馬！越來越有智慧……心正不怕官司磨，風雨總是會過的。」為卸任後官司纏身的馬送上祝福。

(中時電子報)