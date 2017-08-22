金磚峰會期間赴廈旅遊 落地簽改採「預審制」
金磚五國峰會即將於9月3日至5日在廈門市登場，大陸為加強金磚峰會期間人員往來的審查，自8月25日至9月6日經廈門五通碼頭入境大陸，落地簽將改採「預審機制」。金門縣府提醒，若因急事欲赴大陸，可改搭乘可落地簽的泉州石井航線，以免耽誤行程。
金門縣府指出，金磚五國峰會（BRICS）由巴西、俄羅斯、印度、大陸與南非等5個國家組成，5國領導人會議將於9月3日至5日在廈門召開，讓作為中國首批經濟特區之一、海絲戰略支點城市、第2批自貿試驗區的廈門市，將再次躍上世界舞台，展現耀眼的城市魅力。
觀光處表示，大陸為加強金磚峰會期間人員往來之審查，自8月25日至9月6日，經由廈門五通碼頭入境大陸，均將實施落地簽「預審機制」，鄉親若無有效期的台胞證，應備妥護照（或金馬證）與身分證，事先向水頭碼頭浯江輪渡公司售票櫃台提出申請，並經廈門出入境管理局審核許可後，再行購票搭船。審核時間預計2小時，如有緊急赴大陸情事，需提出緊急事由，或可改搭乘可落地簽的泉州石井航線，以免耽誤行程。
觀光處提醒，「金廈小三通」帶給兩岸同胞許多便利，也帶動鄉親赴廈門至大陸各省市旅遊熱潮，而在金磚峰會期間，大陸加強安全管制，鄉親如欲赴大陸旅遊，應事先妥為規畫與準備，需落地簽者或可改由泉州石井航線進出，以免造成旅途不便與困擾，影響行程與旅遊興致。
鄉親若在大陸地區遭遇急難事件，可撥打財團法人海峽交流基金會24小時服務專線電話：00886-2-27129292。
(中時)
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