藍：前瞻預算包裹表決 綠打臉小英！

立法院協商前瞻計畫特別預算，傳出民進黨要包裹表決，國民黨批評，此舉形同2017年的民進黨又打臉過去的蔡英文！發言人洪孟楷指出，2010年時任新北市長候選人的蔡英文說「要包裹表決，根本是對憲政和立法權的壓制，沒有憲政慣例顯示ECFA一定要包裹表決，民進黨希望堅持對民主機制的堅守，『要實質行使逐條審查』。」

洪孟楷質疑，當時實質影響層面小的ECFA都要實質審查，現在4年4000多億的民脂民膏，難道不應該更多聽人民聲音嗎？他抨擊，包裹表決就是對立法權的閹割、就是破壞五權分立、就是蔡英文政府對於憲政與立法權的打壓！

此外，洪孟楷表示，國民黨現有34位黨籍立委已經簽署完畢倒閣案，呼籲其他在野黨共同連署倒閣案，團結起來，給英全內閣一個警惕。免得執政黨有恃無恐，持續傲慢囂張、忽視民眾的寄託！

(中時)