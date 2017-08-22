藍：前瞻預算包裹表決 綠打臉小英！
立法院協商前瞻計畫特別預算，傳出民進黨要包裹表決，國民黨批評，此舉形同2017年的民進黨又打臉過去的蔡英文！發言人洪孟楷指出，2010年時任新北市長候選人的蔡英文說「要包裹表決，根本是對憲政和立法權的壓制，沒有憲政慣例顯示ECFA一定要包裹表決，民進黨希望堅持對民主機制的堅守，『要實質行使逐條審查』。」
洪孟楷質疑，當時實質影響層面小的ECFA都要實質審查，現在4年4000多億的民脂民膏，難道不應該更多聽人民聲音嗎？他抨擊，包裹表決就是對立法權的閹割、就是破壞五權分立、就是蔡英文政府對於憲政與立法權的打壓！
此外，洪孟楷表示，國民黨現有34位黨籍立委已經簽署完畢倒閣案，呼籲其他在野黨共同連署倒閣案，團結起來，給英全內閣一個警惕。免得執政黨有恃無恐，持續傲慢囂張、忽視民眾的寄託！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。