麥凱恩號驅逐艦撞船 專家質疑美海軍有管理系統缺失
美國海軍約翰·S·麥凱恩號驅逐艦(USS John S. McCain)週二和油輪相撞後，暫停全球艦隊行動一天，雖然現在還沒有確定撞船的原因，但最近美國海軍一連串的意外，使得專家質疑有系統性問題。
麥凱恩號周二和賴比瑞亞籍商船相撞，導致5士兵受傷、10士兵失蹤，成為美國海軍3個月以來第2次的撞船意外，以及今年以來在亞洲發生的第4次軍艦事故。雖然該艦一度在接近麻六甲海峽時控制突然失靈，但事故後又突然控制功能又回復正常，官員不曉得為何船員沒有在發生失靈時，改用軍艦的備用控制系統。
美國國防部長詹姆士·馬提斯(James Mattis)說，調查將同時專注在相撞的近因和其他相關原因。美軍將在接下來一個星期，檢討艦上行動、指揮和行動程序等。
退休海軍准將John Kirby說，海軍正在了解是否有系統性問題，調查各階層的管理、檢討指揮官可以完成的訓練量和品質、舷側站崗的程序和資格，以及系統和裝備的備戰狀況等，可能也會考慮過去幾年來預算問題造成的影響。
國防專家和議員也認為軍艦進行任務過久，維護和訓練的花費和時間不足，也可能是造成這些事故的原因。上周麥凱恩號的報告表示，其船員在海上完成了350次維修工作，其中至少100次其實被列為應在船廠完成的深度維修。
(中時電子報)
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