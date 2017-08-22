地勇移除萬丹爐渣跳票 狠很打臉屏縣環保局
位於屏東萬丹鄉的地勇爐渣堆置場，今年5月被屏東縣政府要求限期3個月移除堆置物，環保局長魯臺營當時信誓旦旦強調，限期完成、絕不展延，但原本超過15萬公噸爐渣，至今僅清運1萬餘噸，承諾確定跳票；屏東環盟高分貝痛斥，環保局毫無行政作為，根本沒有LP。
地勇公司於民國102年在萬丹鄉廣安村租地堆置爐渣至今，引發民眾對附近空氣、土壤及地下水汙染疑慮，今年屏縣府祭出鐵腕，要求業者於5月23日起3個月內完成清運，魯臺營當時強調，若未在期限內清除，會依法開罰，絕不同意展延。
但魯今日被問及此事時表示，業者期間頻頻以找不到地方堆置為由，遲遲無法動作，原本設定移置的高雄廠區，也被高雄市政府否決申請，3個月清運完畢確定跳票，目前已同意展延1個月；相關單位預計23日將啟動聯合稽查，會先依違反區域計畫法開罰，罰金不會少於30萬元。
長期關注此事的屏東環盟常務理事洪輝祥表示，面對業者明顯的違法行為，公單位有多種行政手段，例如連續開罰、查扣生產機具等，加速業者清運動作，不過環保局明顯捨棄不用，如此公權力不彰，倒楣的就是全民。
洪輝祥希望縣政府真的要硬起來，持續追蹤業者清運情形，同時這段期間歷經豪雨及風災，應加強監測廣安地區與附近的土壤及地下水有無受到爐渣汙染，才能確保民眾健康。
(中時)
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