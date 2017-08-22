北檢破靈骨塔吸金7億案 羈押12嫌查扣8輛法拉利

北檢發言人張介欽。（陳志賢攝）

Fitmily親子動創辦人、台大博士詹益鑑的母親被騙超過5000萬元。（陳志賢攝）

台北地檢署日前接發檢舉，指詐欺集團專對退休的教師、公務員為目標，以販售靈骨塔吸金詐騙，金額超過7億元，檢調兵分56路，搜索約談李姓主嫌等40多人，訊後聲押李嫌等12人獲准。其中Fitmily親子動創辦人、台大兼任講師詹益鑑的母親被騙超過5000萬元。

北檢表示，北檢去年5月間接獲檢舉發現，自2014年3月間起即有詐欺集團成立多家紙上公司，對外以資產管理公司名義與位於雙北市轄內之合法或非法之骨灰存放設施機構簽立承銷合約。

詐欺集團並大量交互聘僱業務員，鎖定受過教育有投資概念之教師、公務員等特定族群，由業務員以車輪戰之方式，輪番灌輸陰宅投資理念，聲稱塔位永久使用權狀類似不動產投資，過戶需要代書處理，此類權狀具備有價證券之性質，可轉售予他人，更可持向當鋪典當借款。

詐欺集團聲稱只要9萬8000元或12萬元低價購買塔位使用權狀，即可立即以70至100萬元對價售出，短期獲利數倍等語，之後再向投資人佯稱已覓得買家欲購買塔位，但因家族、公司或基金會有節稅等考量，須一次大批買進始願意交易。

投資人因此誤信而先購入若干塔位，並且於投資人資金不足之際，介紹民間貸款金主協助投資人辦理貸款周轉，貼心全程服務，幫助長輩賺錢。

檢方發現，至今年8月間該集團成員已暴增為4、50人規模，已在雙北市等地吸金高達7億多元，並迅即將資金藏匿或朋分花用，初估受害之投資人約有數百人。

北檢上周指揮市調處、市刑大、大安警分局持56張搜索票，搜索約談李姓主嫌等40多人，查扣相關詐欺話術文件、客戶名冊、電腦、手機等犯罪工具、犯罪所得940萬餘元、法拉利、賓士、寶馬8部名車及二級毒品。

檢方訊後，認李姓主嫌等12人涉嫌詐欺罪等罪嫌重大，有逃亡、滅證、串證之虞，已向法院聲請羈押禁見獲准。

(中時)