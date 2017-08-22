北檢破靈骨塔吸金7億案 羈押12嫌查扣8輛法拉利
台北地檢署日前接發檢舉，指詐欺集團專對退休的教師、公務員為目標，以販售靈骨塔吸金詐騙，金額超過7億元，檢調兵分56路，搜索約談李姓主嫌等40多人，訊後聲押李嫌等12人獲准。其中Fitmily親子動創辦人、台大兼任講師詹益鑑的母親被騙超過5000萬元。
北檢表示，北檢去年5月間接獲檢舉發現，自2014年3月間起即有詐欺集團成立多家紙上公司，對外以資產管理公司名義與位於雙北市轄內之合法或非法之骨灰存放設施機構簽立承銷合約。
詐欺集團並大量交互聘僱業務員，鎖定受過教育有投資概念之教師、公務員等特定族群，由業務員以車輪戰之方式，輪番灌輸陰宅投資理念，聲稱塔位永久使用權狀類似不動產投資，過戶需要代書處理，此類權狀具備有價證券之性質，可轉售予他人，更可持向當鋪典當借款。
詐欺集團聲稱只要9萬8000元或12萬元低價購買塔位使用權狀，即可立即以70至100萬元對價售出，短期獲利數倍等語，之後再向投資人佯稱已覓得買家欲購買塔位，但因家族、公司或基金會有節稅等考量，須一次大批買進始願意交易。
投資人因此誤信而先購入若干塔位，並且於投資人資金不足之際，介紹民間貸款金主協助投資人辦理貸款周轉，貼心全程服務，幫助長輩賺錢。
檢方發現，至今年8月間該集團成員已暴增為4、50人規模，已在雙北市等地吸金高達7億多元，並迅即將資金藏匿或朋分花用，初估受害之投資人約有數百人。
北檢上周指揮市調處、市刑大、大安警分局持56張搜索票，搜索約談李姓主嫌等40多人，查扣相關詐欺話術文件、客戶名冊、電腦、手機等犯罪工具、犯罪所得940萬餘元、法拉利、賓士、寶馬8部名車及二級毒品。
檢方訊後，認李姓主嫌等12人涉嫌詐欺罪等罪嫌重大，有逃亡、滅證、串證之虞，已向法院聲請羈押禁見獲准。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。