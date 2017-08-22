世大運》中華隊女滑輪溜冰告捷！15000m金包銀

中華隊楊合貞(右1)奪得金牌，李孟竹(右2)拿到銀牌。(季志翔攝)

中華隊世大運再添金！今(22日)女子15000公尺爭先淘汰賽，楊合貞和李孟竹雙人組再發威，前半段盡可能保留力氣，直到倒數階段才爆發，最後1圈更是毫不給實力相當的哥倫比亞選手機會，由楊合貞率先衝線奪金，李孟竹也拿下銀牌，助中華隊再度「金包銀」。

(中時電子報)