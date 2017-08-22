世大運》舉重小將江念欣 女子63公斤級摘銅

國立體大江念欣舉重63公斤級摘銅。(資料照)

在同門師姐、里約奧運金牌許淑淨場邊助陣下，我國20歲舉重女將江念欣，22日女子63公斤級以抓舉97公斤、挺舉126公斤，總和223公斤，為中華隊再添1面銅牌。

2014年南京青奧金牌，國立體大舉重好手江念欣，今年4月才在亞錦賽抱回銅牌，首度站上世大運賽場，22日抓舉開把95公斤失手，重新調整後第2次試舉97公斤成功，可惜第3次挑戰平個人最佳101公斤失敗。

抓舉結束暫居第5，江念欣挺舉開把126公斤就一次成功，儘管隨後兩次試舉130公斤都失敗，無緣挑戰個人最佳131公斤，仍為中華隊抱回一面銅牌。

兩屆奧運金牌北韓好手林貞心，2012年倫奧69公斤級奪金，去年里約奧運改拚75公斤級再下1金，世大運改63公斤級對她而言輕而易舉，抓舉破世大運紀錄106公斤居冠，挺舉開把125公斤，隨後130公斤也成功，以總和236公斤摘金。

(中時電子報)