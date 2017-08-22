世大運》中華女雙人組出擊 15000m再演金包銀
中華隊楊合貞和李孟竹，真是不可思議的雙人組！今(22日)女子15000公尺爭先淘汰賽，2人再度發威，前半段盡可能保留力氣，直到倒數階段才爆發，最後1圈更是毫不給實力相當的哥倫比亞選手機會，由楊合貞率先衝線奪金，李孟竹也拿下銀牌，2天內第二度助中華隊「金包銀」。
楊合貞和李孟竹昨就曾在女子10000公尺計分淘汰賽，替中華隊奪得1金1銀，今天2人再度聯手出擊，挑戰比昨天更艱難的15000公尺淘汰賽。比賽前段，2人戰術保守，多是維持在領先集團內；不過隨比賽進行，被淘汰的人越來越多，加上南韓選手和義大利選手發生衝撞出局，讓中華隊更有機會奪金。
到了最後4圈，與上午男子組情況類似，再度是由中華隊2將和哥倫比亞2將組成領先集團。不過這次楊合貞和李孟竹，沒有讓哥倫比亞占到上風，倒數2圈沒再讓出領先位置，最後1圈更一口氣拉開領先差距，順利把金銀牌都收進口袋。
賽後成績出爐，奪金的楊合貞滑出26分57秒916成績，李孟竹以26分58秒034拿下銀牌，與昨10000公尺結果相同。至於銅牌則由哥倫比亞的卡蜜拉(GIL TABORDA Maria Camila)拿下，她成績是26分58秒964，與李孟竹僅有0.93秒差距。
(中時電子報)
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