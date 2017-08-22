消防員要求捕蜂捉蛇回歸農政 林務局研擬提高補助

消防員工作權益促進會今赴行政院、農委會陳情。（楊騰凱攝）

消防員工作權益促進會今在行政院遊行抗議，要求中央政府增加補助經費，也要求讓「捕蜂抓蛇」的轉移給地方農政單位。對此，農委會林務局表示，原本已報請行政院核列專案經費，會補助捕蜂捉蛇3成費用，假如仍不夠，會爭取把補助費用從3成提升到5成。

林務局表示，行政院今年1月曾召開會議，指示將捕蜂捉蛇業務轉由農政單位主政，消防單位則是配合支援，雖然捕蜂捉蛇權責歸屬事項，是屬於地方自治事務的範圍，但農委會仍協調並協助規畫出捕蜂捉蛇等案件的開口契約，讓地方政府可以委託民間專業團體或個人執行，也研議明年起3年輔導期間，給予經費補助。

林務局指出，依照過去全台捕蜂捉蛇的業務量計算，一年約需4.2億元經費，農委會已報請行政院核列專案經費1.3億元給予補助，也就是補助4.2億元的3成給地方政府，3年輔導期共補助3.9億元，現在也在爭取將補助比例由3成提升至5成，新增的經費正由國家發展委員會整合相關單位意見辦理中。

林務局表示，消防員工作權益促進會所提出，希望增加補助比例至8成或全額，如此一來3年合計所需經費費將擴增至10億元或12.6億元，將對政府財政產生排擠，況且捕蜂捉蛇業務為地方政府自治事項，應由地方政府統籌分配編列預算執行。

(中時)