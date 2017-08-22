氣候太乾 宜蘭落羽松紅了
宜蘭縣有不少地方的落羽松最近顏色產生變化，構成一幅紅、綠交織的美景，不過學者解釋，是因為氣候太乾，落羽松為了避免水分蒸發而落葉，才有提前變紅的現象，預估數周後又會長出綠葉，落羽松恢復綠色樣貌。
國立宜蘭大學森林暨自然資源學系老師陳子英表示，落羽松會因為溫度影響而轉紅落葉，會提前在8月轉紅，是落羽松覺得環境改變而落葉，適合潮濕環境的落羽松，在宜蘭會生長的比南部縣市還好。
陳子英表示，最近宜蘭氣候較乾，落羽松為保持水分只好落葉，但落葉讓落羽松養分沒辦法吸收，無法將光合作用得到的碳水化合物儲存在樹幹中，此時能看到轉紅的落羽松，其實是時機不對、不正常的，植物還是應該順著時序生長。
雖然宜蘭落羽松提前變紅引發討論，不過與冬季落羽松紅成一片的美景仍是有段差距，攝影愛好者還是建議冬季拍攝。
宜蘭縣羅東鎮的攝影愛好者謝建正指出，適合拍攝落羽松的時間約莫在11月至翌年3月間，須看氣候的變化而定，員山福園、安農溪畔、羅東運動公園等地，都是許多人推薦的拍攝落羽松景點。
(中時)
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