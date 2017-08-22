中影增資案遭提訊出庭 蔡正元當庭喊冤
前立委蔡正元被控在11年前擔任中影董事長時，以增資方式獲取不法利益635萬多元，士林地院判他無罪，檢不服提上訴，高院今日開庭提訊另案在押的蔡男；蔡當庭喊冤並表示他「功在中影、何來不當利益？」並反控中投公司「恩將仇報」，法官訊後諭知全案候辦。
蔡正元今日戴手銙遭法警提訊前來開庭，他雙手合十不斷對媒體記者鞠躬致意，他說自己因另案遭羈押，不方便對記者多說什麼。
本案導因前年士林地檢察署起訴蔡正元，指控他在2006年6月24日主導中影董事會辦理增資募股，卻以每股10元的低價由他及副董事莊婉均等人買下300萬股，之後減資後蔡正元再領回每股3元的價差，不法獲利635萬多元。
高院今日開庭，蔡正元情緒激動講了半小時，他說莊婉均掏空中影7.5億元，他及阿波羅公司投入資金近8000多萬元來彌補中影財務缺口，他對中影有功沒有不當利益；蔡男隨即反控中投公司誣陷他，他願意到黨產會作證，將中投賤賣黨產一事公諸於世。
蔡正元越講越生氣，還指整起事件2007年他曾向時任立委的蔡英文解釋中影增資案流程，他建議傳喚蔡英文到庭作證，還指士檢起訴他、北檢聲押他都是「奉命行事」，蒞庭檢察官隨即反駁，士檢起訴蔡正元是政黨輪替前，沒有奉命起訴一事。
(中時)
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