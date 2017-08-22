柯P罵王八蛋 彭文正挺女網友提告：缺律師我幫妳忙
台北市長柯文哲日前痛批反年改團體搞破壞「真是王八蛋」，令楊姓女網友不滿在柯文哲臉書留言「請你告訴全台北市民誰是王八蛋？」獲柯文哲親自留言回覆「你和那些反年改團體」引發輿論熱議。昨（21日）主持人彭文正更在節目上公開勸女網友提告，「如果缺律師，我幫你忙」。
彭文正昨日在節目《政經看民視》上公開勸女網友提告，「我要勸這麼楊小姐對他提告，就對柯文哲提告」、「他絕對就是公然侮辱跟毀謗，如果缺律師我幫妳忙，我可以找我朋友幫妳忙」。
據蘋果日報報導，彭文正事後以簡訊回應純粹是見不公義拔刀相助，如果楊小姐需要，他可幫忙找律師，也向柯P建議，先把五大弊案、蕭曉玲案與教育局弊案處理好。
對於彭文正在節目上的言論，PTT鄉民這次難得不挺彭P挺柯P，紛紛開噓「智力測驗沒過的」、「又一個刷存在感的 」、「反正已經不看他的節目了...跳樑小丑」、「別鬧了，蘇嘉全都按讚了」。
(中時電子報)
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