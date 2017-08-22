3個月不倫戀毀林奕含一生 還原才女作家關鍵情感歷程

才女作家林奕含與補教名師陳星的這段流變關係，從師生、戀人、被迫分手，甚至到最後由愛轉恨，短短3個月的不倫戀，幾乎毀了她的一生。(取自林奕含臉書)

年僅26歲的才女作家林奕含，以上吊輕生結束生命，留下許多的迷團與不捨。尤其，外界最為關注她與補教名師陳星的這段流變關係，從師生、戀人、被迫分手，甚至到最後由愛轉恨，短短3個月的不倫戀，幾乎毀了她的一生。

林奕含是名校台南女中的高材生，因外型出眾、多才多藝、成績優異，在校即是風雲人物。由於出身醫生世家，父母也希望她能夠繼承衣缽報考醫學系，但因喜歡文學、創作，想要選讀中文系，因此三不五時與父母小有磨擦，還因課業、家庭壓力導致長期偏頭痛及憂鬱症，高三上學期（2008年12月起）經常掛病號請假看病。

林奕含與陳星的相遇，始於高二下學期（2008年5、6月）的補習班。當時已滿17歲的林奕含，對國文科特別有興趣，也對陳星這位補教界國文名師幽默、生動的教學方式及學識淵博，留下深刻的印象；陳星自然亦對這位外型出眾、熱愛中文的女學生「另眼相待」，只要看到林奕含上課，總是口若懸河、特別帶勁。

不過，2人在師生關係持續時，並沒有進一步的接觸；直到大學推甄放榜，林奕含確定錄取台北醫學大學醫學系後的2009年5月26日，陳星才首度撥打電話給林奕含，隔月14日林奕含也首度傳簡訊給陳星，但這2個月2人的聯繫仍不多，直到8月間才開始因約會熱線通話。

18歲女生的初戀，總是充滿勇氣。2009年8月11日對林奕含來說是「特別一天」，她曾在部落格提及這一天與陳星一起前往台北市立美術館約會時，正好碰上莫拉克颱風，但2人仍風雨無阻膩在一起。這場約會是否是2人第一次發生關係？目前已經不可考；但不容否認的是，2人自此跨越師生關係，陷入熱戀。期間，林奕含曾於台北華山藝文中心的餐廳，將陳星介紹給多位閨蜜，2人互動就像一般情侶一樣。

然而，好景不常，不倫戀往往紙包不住火。由於對醫學實在沒興趣，林奕含才剛上學2個月就鬧休學。林家父母覺得十分可疑，偷偷調閱女兒的通聯紀錄後，赫然發現她與某支陌生電話聯繫頻繁，經過一再逼問，林奕含只好和盤托出與陳星的戀情。

林家父母得知後火冒三丈，除立即打電話責備陳星外，還於當年10月間找陳星夫妻到台北喜來登飯店當面對質，並當場要求2人分手。儘管此次談判氣氛嚴肅、尬尷，但檢方事後查證並沒有陳妻下跪的橋段。

被迫分手的林奕含，仍沒有完全忘情於陳星。由於休學、希望成為作家的志願、與陳星的戀情，全都不被父母認同，導致親子關係十分緊張；此時，在一次與父母親的嚴重衝突後，林奕含於2009年11月24日突然情緒失控吞食過量藥物被送醫急救，隔天收住於精神科病房。住院期間，林母為了讓女兒死心，還請陳星寫下「絕情書」，徹底斬斷2人的關係。

在父母的堅持下，林奕含最後還是不得不與陳星分手。但是在她的心中，與陳星一起度過的3個月「就是一場戀愛」，「當時很願意滿足對方的慾望」。

至於林奕含在書寫小說時，從初稿的《戀愛》到正式出版的《房思琪的初戀樂園》，故事情節為何會從「合意交往」轉變為「誘姦」呢？檢方推測，這可能是林奕含與陳星分手後，2010年她又撞見陳星與另名年輕女子狀似親密，心中由愛生恨所致。

雖然這名年輕女子是否為陳星的「新獵物」？不得而知，甚至連陳星本人可能都不知道，但自此之後，林奕含心中對陳星美好的印象已經湮消雲散，轉而產生被玩弄的感覺，才開始尋求現代婦女基金會等單位的協助，並改寫小說闡述轉變後的心情。

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