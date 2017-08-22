大潭、大林新機組本周試運轉 供電穩

天鴿颱風影響，加上大潭7-2號機、通霄新1號機和大林新1號機等新機組也提供最高近100萬瓩發電量，今（22）日尖峰用電量僅於3528.5萬瓩，供電亮起14天之久的黃燈。

大潭7-2號昨日完成併聯發電，今天上午已經加入台電併聯發電系統。台電發言人林德福表示，大潭7-2號機接近滿載試運轉，出力約29萬；通霄新1號機約30萬，大林新1號機也有約40萬。

台電副中央調度監鄭有財表示，未來幾天大潭7-2號和大林新1號機都會試運轉，所以已經加入為來一週供電調度行列，大潭7-2號可滿載發電30萬瓩，大林新1號機約可出力7成，發電約60萬瓩。

鄭有財指出，因為颱風降溫，加上本週有兩部新機組加入調度，未來一週供電應該都可以維持穩定，預估備轉容量率在5％左右，接近供電黃燈。

(工商)