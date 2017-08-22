川台學生訪非遺 體驗竹編手作

台灣大學的邱晏榆（左）、黃享歆，體驗竹編金魚，成品均有模有樣。（記者李怡芸攝）

大學生體驗竹編製作。（記者李怡芸攝）

記者李怡芸／成都報導

「要不要得？」「要得！」參與「蜀意我創」川台學生文化創意體驗營的兩岸學生，22日於四川眉山市青神縣，參觀體驗大陸國家級非物質文化遺產項目--青神竹編，由當地竹藝名家陳雲華示範教學，每位學生手中的竹絲也在片刻間轉化成竹金魚。

青神縣獲大陸文化部頒發「中國竹編文化藝術之鄉」稱號，且青神竹編已列入國家級非物質文物遺產。竹編藝術家陳雲華以竹編的《蒙娜麗莎》等作品，在國內外皆享盛名，是國際竹藤組織認證的竹編藝術家、大陸國家級非物質文化遺產傳承人，曾獲世界傑出人士金盾、2013年獲四川省突出貢獻優秀專家稱號。

2009年世界知識產權創意產業司代司長訪華時，曾對陳雲華創作的竹編《蒙娜麗莎》讚嘆不已，而由陳雲華帶領的中國竹藝城亦是國際竹藤組織和國際竹藤中心的培訓基地，30年間在國內外共辦培訓班500多期。川台學生22日造訪時，即見東非學員正在基地內接受培訓。

曾2度訪台的陳雲華，亦曾以竹編的肖像畫贈前海基會會長江炳坤、前國民黨主席吳伯雄、親民黨主席宋楚瑜等人。台灣學生參觀竹藝城，一方面了解了竹編過去在農具、漁具上的運用，感佩於先人的竹編智慧；一方面也讚嘆今日竹編工藝的創意與製作精細，體驗了將竹片要剖成薄片，以排針切成細絲，十分考驗巧勁與耐性。

陳雲華手中2分鐘即成形的竹編金魚，大學生們實際製作起來卻沒有想像中簡單，彎彎繞繞，頗費了一些周折，仍是順利完成。竹編基地裡的各不同品種的竹子，也讓學生們進一步了解原來看似相同的竹子，也有叢生、散生、混生的不同生長方式，尤其對於生長於都市中的學生來說，更是難得的知識經驗。

(旺報)