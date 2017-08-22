警方架梯搗黃窟 女子呻吟聲逮正著
台中梧棲區一處透天民宅暗藏春色，警方持鋁梯摸黑爬上2樓淫窟，聽見女子呻吟聲直搗房間，查獲一對男女一絲不掛正在「辦事」，楊男坦承花2000元，與大陸籍袁女進行性交易，警方帶回陳姓負責人等共9人，全案訊後依相關罪嫌送法辦。
梧棲分駐所副所長詹金都，14日下午率7同仁前往建國北街民宅取締色情，苦等5小時於晚間9時許終於有客人上門，約莫20分鐘後見「時機」成熟，緊急借來鋁梯爬入透天厝2樓陽台，期間還一度被誤認是小偷遭報案。
警方摸黑入內後，赫然聽到女子持續呻吟聲，立即聽聲辨位找到「辦事」房間，當場破門而入喝令「警察！不要動！」一對一絲不掛、正在從事性交易的男女，嚇得從床上爬起來，37歲嫖客楊男慌張地瑟縮在旁，28歲的大陸籍袁姓應召女則用手遮掩著胸部。
警方表示，未婚的楊男坦承以2000元進行性交易，並苦苦哀求警方不要讓家人知道。而手拿iphone手機的袁女，則大打哀情牌，聲稱自己身世可憐，為了生計才賣淫。
警方將陳姓負責人、5位小姐及3名客人共9人帶回，陳姓負責人說，袁女透過同鄉來店裡，表示想賺錢回鄉買房，他見袁身材火辣、面容姣好，便將她留下來上班。警方調查指出，袁女7月20日以觀光名義跨海來台，以40分鐘2000元價格從事性交易，由陳姓負責人分500元，自己實拿1500元，目前賺得5萬元台幣已匯回大陸。
(中時)
關鍵字：性交易
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