警方查獲改造左輪手槍　鋼珠彈能射穿鋁板

苗警查獲的左輪改造空氣槍，能打穿鋁板，送刑事局進一步鑑定有無殺傷力。（陳慶居翻攝）

苗栗警分局公館分駐所警網，21日深夜巡邏經過公館鄉玉穀村一帶時，發現劉姓男子駕駛自小客車停於路旁，行蹤可疑趨前攔檢，並經其同意檢視車內，結果在右後座搜出1把罕見的改造左輪空氣手槍及數發鋼珠彈。

公館分駐所連夜將劉男與手槍、鋼珠彈送到偵查隊檢視，經警局鑑識科初步測試，鋼珠彈當場將鋁版射穿，其能量初測有16焦耳以上，必須再轉送刑事局進一步鑑識，確認是否具有殺傷力。

改造空氣手槍常見於所謂的地下兵工廠，然左輪空氣手槍近來已不多見，警方除確認有無殺傷力之外，也一併追查是否另涉其他刑案，而劉姓男子則先被請回。

(中時)