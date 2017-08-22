首度曝光！陸海軍新戰機夜航南海實戰訓練

中國南海艦隊航空兵駕駛新型戰機，連日在海南進行了實戰訓練。（圖/央視）

就在菲律賓傳出，中國在南海出動漁船，護衛艦與海警船，進入菲國中業島12海里以內海域，引發鄰國關注之際，大陸官媒22日證實，解放軍首度讓新戰機曝光，進行了夜間實戰訓練。

據央視報導，連日來，中國南海艦隊航空兵首批海軍培養的新型戰機飛行員，在南海上空針對多機協同、攔截查證，目標搜索與攻擊等科目，進行了實戰條件下的夜航訓練。

在實戰演訓中，敵方利用夜色掩護行動，而中國海軍新型戰機飛行員駕駛一架架戰機，從海南機場緊急升空，敵方對中方戰機進行干擾，而中方則對來襲敵機進行搜索與攻擊。

(中時電子報)