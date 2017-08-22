林務局入環資部 農委會說這裡有問題

蔡政府近日宣示將提出新的組改大菜，環保署升格環資部只剩下最後一哩路，但外傳國家公園和林務局都有反彈聲音。農委會副主委陳吉仲表示，農業生產沒有保育的支撐走不下去，「會到立法院反應，希望送入的版本可以先獲得共識」。

依照去年2月國民黨、民進黨、台聯黨三黨簽訂的組改內容，包含農委會林務局、內政部營建署國家公園、經濟部水利署和礦務局都要納入環資部。地球公民基金會今（22）日舉行「環境資源部組織改造論壇」，邀集環保署副署長詹順貴、陳吉仲、林務局長林華慶與立法委員林淑芬等人共同討論。

詹順貴指出，去年組改內容沒有立法通過並非沒有獲得共識，而是受到高度政治性的法案卡關，農林漁牧並非不能切割，如果是天然資源的維護是優先選項，將相關單位納入環資部比較理想，跨部會協調並不難。

「組改要由下而上，如果沒有想清楚行政權責業務分工，劃下那一筆才是困擾的開始」，陳吉仲以石虎為例，石虎的活動範圍在山林到平地之間，將來若將保育這塊劃入環資部，那在平地亂竄的石虎，到底是歸平地的主管機關農委會，還是保育的主管機關環資部？「農業生產沒有保育的支撐走不下去，林業和林業保育不應切割放在不同部門」。

林淑芬則說，要求農委會劃設石虎專區，說了很多年，到現在還沒有成立，既然管理要變革，當然要事權統一，山林水土整合在一起是比較適宜的作法，她支持林務局挪到環資部的架構底下。

林務局長林華慶則說，如果可以整合農業部的政策工具，畫出石虎保護區，會不會比較容易達成，農業是一個高度依附土地的產業，農業的永續經營無法和保育切割。政大地政系助理教授戴秀雄則建議不宜匆促決定，所有業務應該全部重新盤點，才知道將來怎麼合作。

(中時)