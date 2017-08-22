跆拳黃鈺仁太躁進 遇俄長人後繼無力止步8強
在世錦賽踢落里約奧運金牌、約旦好手阿布哈許的台灣好手黃鈺仁，上午以25比4、領先分數達12分，提前1分02秒結束比賽晉級，下午在16強賽將對上大他2歲的塞爾維亞VUCKOVIC Nikola，第一、二回合就各拿下11分，以22比4大幅領先，第三回合轉趨保守，被對手連拿9分，最終仍以19比10晉級。
但在8強賽遇上俄國KRASNOV Boris，一開始先馳得點，但面對比自己高半個頭以上的對手，招牌長腿顯得屈居下風，又被對手擊中頭部失3分，奮力抬腿苦戰，最後仍以5比7吞敗。
黃鈺仁坦言，前一場對塞爾維亞太想要提早結束比賽，過於積極進攻，導致後繼無力，又因比賽調整場地，休息不久就緊接著上場，體力不足下竟發生站著被踢頭的失誤，非常自責，對不起特地到場的親友們和為他加油打氣的所有台灣人。
談到對手，黃鈺仁笑說，自己身材在國際賽算中上，但近200公分的俄國選手「應該是我目前打過最高的吧」，感謝所有幫忙加油的台灣人，會調整心情，為團體賽繼續努力。
隨著黃落敗，也宣告今日中華跆拳4人都無緣晉級拚入4強，無法再為中華隊添牌，明日還有黃丞靖、洪幼婷、劉威廷和莊佳佳，可望為中華隊摘牌。
(中時)
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