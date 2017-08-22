世大運棒球台捷之戰 球迷搶票聲援

網路紅人蔡阿嘎也到場為中華隊加油，民眾上前與其開心合影。（譚宇哲攝）

許多球迷搶不到現場票，在場外依依不捨。（譚宇哲攝）

世大運棒球賽地主中華隊今晚在天母棒球場迎戰捷克，由於中華隊首戰爆冷不敵法國，中華隊此戰必須取勝才可望晉級，台灣球迷紛紛搶票到場聲援，網路票早早被一掃而空，現場1000張票也在今天中午前即完售，讓不少球迷大喊失望，只好守在場外為中華隊加油。

(中時)