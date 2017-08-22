畢業季 7月失業率推升至3.84％

畢業季新鮮人還在尋找工作，主計總處下午公布，7月失業率為3.84%，較6月提高0.1個百分點，但較去年同期減少0.18個百分點；而剛畢業年、20至24歲的年輕族群失業率仍高達12.96%，是攀升速度最多的年齡層。

不過，景氣回溫下，廠商用人數也同時增加，經調整季節變動因素後，失業率為3.78%，與上月持平，主計總處官員形容，目前就業市場處於「相對穩定」狀況。

(中時)