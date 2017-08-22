因為一封信 馬英九訪仁愛基金會獻愛心

前總統馬英九（前左二）與義大利籍修女裴嘉妮（前右二），22日開心與仁愛基金會的身障者們跳舞同樂。（徐養齡攝）

前總統馬英九（左二）22日造訪仁愛基金會，並拜會義大利籍修女裴嘉妮。（徐養齡攝）

因為一封信，前總統馬英九來了！在台奉獻52年歲月的義大利籍修女裴嘉妮，日前寫信給前總統馬英九，請他在中秋佳節前，能響應為身障者募資的愛心月餅，馬英九收到後一直放在心上，22日專程前往，自掏腰包捐款，感謝基金會對弱勢者的長期照顧。

馬英九卸下元首身分後，公益行程滿檔，今風塵僕僕前往天主教仁愛基金會拜訪，與機構內眾多重度身心障礙者同樂、跳舞，裴嘉妮向馬英九介紹院內設施，及身障者們苦心製作的工藝品。

馬英九對裴嘉妮長期奉獻台灣社會的愛心甚為感佩，指不少神職人員離鄉背井，奉獻畢生照顧世界上各角落的弱勢團體，他兒時也曾受到教會體系的照顧，感念至今。

講起教會，馬還提起他在任時遠赴教廷拜會教宗方濟的一段往事，當時他特別準備西班牙文講稿，硬是死背下來，但正式面見時僅夠寒暄幾句，他尷尬地說「我會的西班牙文就這麼多了」，問教宗是否會講英文，教宗笑著點頭稱「我會啊！」讓馬當場鬆了口氣，隨即以英文向教宗聊天。

稍早馬英九也造訪福源花生醬分店，馬在任時期就是該店花生醬的忠實粉絲，Long Stay期間也曾借住創始店，這次專程在中秋佳節前，到新竹拜訪老朋友，順便再帶幾罐花生醬回家解饞。

(中時)