因為一封信 馬英九訪仁愛基金會獻愛心
因為一封信，前總統馬英九來了！在台奉獻52年歲月的義大利籍修女裴嘉妮，日前寫信給前總統馬英九，請他在中秋佳節前，能響應為身障者募資的愛心月餅，馬英九收到後一直放在心上，22日專程前往，自掏腰包捐款，感謝基金會對弱勢者的長期照顧。
馬英九卸下元首身分後，公益行程滿檔，今風塵僕僕前往天主教仁愛基金會拜訪，與機構內眾多重度身心障礙者同樂、跳舞，裴嘉妮向馬英九介紹院內設施，及身障者們苦心製作的工藝品。
馬英九對裴嘉妮長期奉獻台灣社會的愛心甚為感佩，指不少神職人員離鄉背井，奉獻畢生照顧世界上各角落的弱勢團體，他兒時也曾受到教會體系的照顧，感念至今。
講起教會，馬還提起他在任時遠赴教廷拜會教宗方濟的一段往事，當時他特別準備西班牙文講稿，硬是死背下來，但正式面見時僅夠寒暄幾句，他尷尬地說「我會的西班牙文就這麼多了」，問教宗是否會講英文，教宗笑著點頭稱「我會啊！」讓馬當場鬆了口氣，隨即以英文向教宗聊天。
稍早馬英九也造訪福源花生醬分店，馬在任時期就是該店花生醬的忠實粉絲，Long Stay期間也曾借住創始店，這次專程在中秋佳節前，到新竹拜訪老朋友，順便再帶幾罐花生醬回家解饞。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。