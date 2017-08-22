世大運》桌球男子團體 中華隊擊敗新加坡取得首勝

中華隊男子團體出戰新加坡，取得首勝。（葉書宏攝）

2017世大運桌球項目今（22日）登場，中華隊女子團體上午以3比0成績，擊敗英國；男子團體下午2時許出戰新加坡，同樣以3比0取得首勝，晚間8時許將出戰捷克。

男子團體由陳建安打先鋒，以11比4、11比5、11比7擊敗對手，中華隊1比0領先；隨後，由廖振廷出戰，以11比9、11比9、9比11、11比9擊敗對手，為中華隊再添1分。

最後，由江宏傑壓軸上場，輕鬆以11比8、11比5、11比4，再添1分，最後以總分3比0，取得首勝。

(中時)