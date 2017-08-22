醫師納勞基法卡關？ 勞動部：工作指引權限在衛福部
由於「工作指引」卡關，醫師納入《勞基法》恐有變數。勞動部指出，目前衛福部提出的醫師「工作指引」工時過長，對未來納入《勞基法》責任制工時恐有疑慮，建議衛福部將工時降低，但勞動部並無「工作指引」的否決權，指引是否訂定，最終仍由衛福部決定。
全台醫師預計2019年9月納入《勞基法》，為了先縮減醫師工時，衛福部日前訂出醫師「工作指引」為納入《勞基法》鋪路，但卻傳出勞動部提出異議。
勞動部回應，現行責任制工作者中，工時最長的保全業，每月正常工時上限為240小時，加班時數為48小時，而醫師的工作指引光周工時就高達80小時、連續工時最長還能到28小時，與其他行業工時相差太大。
勞動部擔憂，未來衛福部若要以此「工作指引」，將醫師納入《勞基法》第84條之1責任制，將責任制工作者中的工時天花板一下子拉高，恐引起其他行業想要比照辦理，將工時一併向上抬高，恐有不妥。
勞動部強調，將來醫師適用《勞基法》後，規範會更嚴謹，而目前衛福部訂定的「工作指引」看來不符合現況，因此建議建議衛福部修改，但「工作指引」怎麼訂，最終決定權仍在衛福部手上，勞動部只是提出建議，並無否決權限。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。