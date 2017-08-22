醫師納勞基法卡關？ 勞動部：工作指引權限在衛福部

由於「工作指引」卡關，醫師納入《勞基法》恐有變數。勞動部指出，目前衛福部提出的醫師「工作指引」工時過長，對未來納入《勞基法》責任制工時恐有疑慮，建議衛福部將工時降低，但勞動部並無「工作指引」的否決權，指引是否訂定，最終仍由衛福部決定。

全台醫師預計2019年9月納入《勞基法》，為了先縮減醫師工時，衛福部日前訂出醫師「工作指引」為納入《勞基法》鋪路，但卻傳出勞動部提出異議。

勞動部回應，現行責任制工作者中，工時最長的保全業，每月正常工時上限為240小時，加班時數為48小時，而醫師的工作指引光周工時就高達80小時、連續工時最長還能到28小時，與其他行業工時相差太大。

勞動部擔憂，未來衛福部若要以此「工作指引」，將醫師納入《勞基法》第84條之1責任制，將責任制工作者中的工時天花板一下子拉高，恐引起其他行業想要比照辦理，將工時一併向上抬高，恐有不妥。

勞動部強調，將來醫師適用《勞基法》後，規範會更嚴謹，而目前衛福部訂定的「工作指引」看來不符合現況，因此建議建議衛福部修改，但「工作指引」怎麼訂，最終決定權仍在衛福部手上，勞動部只是提出建議，並無否決權限。

(中時)