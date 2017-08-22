老舊冰箱爆裂　中市1女多處撕裂傷送醫

中市傳出老舊冰箱爆炸意外，有1女子受傷送醫。（陳淑芬翻攝）

中市傳出老舊冰箱爆炸，冷凍庫塑膠材質有多處破裂。（陳淑芬翻攝）

中市南區1名女子租屋處的老舊冰箱今天下午傳出爆裂意外，消防局獲報到場救護，年約30歲的女子身上有多處撕裂傷，所幸並無大礙，現場2門冰箱上層的冷凍庫塑膠材質有多處破裂，並無燃燒，初步研判是受冰存物品發生爆裂波及。

台中市消防局22日下午1時50分接報民眾報案指稱，朋友在南區租屋，租屋處的冰箱發生爆裂，急需救援。消防局緊急出動3輛搶救車輛及8名人員到場，有1名年約30歲的女子在臉部及胸部有多處受撕裂傷，意識清楚，將她緊急送醫。

據了解，現場並無燃燒跡象，發生意外的兩門冰箱，已使用10多年，上層冷凍庫內塑膠材質有破裂。搶救人員初步研判，疑似女子打開冷凍庫時，冰箱內冰存物品發生爆裂而引發，相關單位正進一步調查發生原因，釐清案情。

(中時)