護航花縣府官員報告 民進黨議員鬧內鬨
砲聲隆隆，花蓮縣議會今日召開臨時會預備會議，民進黨議員莊枝財質疑縣府青年住宅預算追減10億元，卻看不到細目資料，要求主計處長到場說明，但遭同黨議員施金樹反對「不符慣例」，議會法制室主任余玉琳反嗆，沒規定不行，「議員是怕官員說明嗎？」場面火爆。
花蓮青年住宅遭審計室糾正，再度質詢成為焦點，莊枝財痛批縣府「要人給人，要錢給錢」，為什麼兩年了青年住宅還蓋不出來？質疑去年縣府青年住宅編列11億7219萬，這次追減10億520萬預算，中間約1億6699萬，數字「兜不攏」，錢用到哪裡去？要求主計處長施欣蘋進入議場說明。
未料，民進黨團書記長施金樹竟率先反對，認為過去預備會議都沒有官員入席說明，違反議事程序；法制室主任余玉琳解釋，議事規則沒有禁止預備會議官員不能入席說明，諷刺「議員有疑慮是害怕行政官員說明嗎？」讓施金樹為之氣結，「妳再說一次看看！」
無黨籍議員許淑銀不滿躺著也中槍，大罵「有什麼樣的主人，就有怎樣的團隊！」國民黨議員何禮臺指出，以前預備會議都沒有請官員入場說明，應該「循例辦理」；但國民黨團前書記長邱永雙卻不贊同，了解追減的錢在哪，議員不可以知道嗎？那乾脆直接宣布通過好了！
民進黨議員劉曉玫痛斥，縣府預算要追減就追減，去函縣府要求書面資料，到現在什麼都沒有，議員是要怎麼審？閉著眼睛通過嗎？莊枝財則要大家「摸摸良心」，議員是監督縣政不是監督議會，施欣蘋回應「還要整理資料」，最後縣府秘書長顏新章以官位做保證，「青年住宅沒蓋我下台」。
(中時)
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