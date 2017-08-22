護航花縣府官員報告 民進黨議員鬧內鬨

國民黨議員邱永雙不滿要不到資料，怒飆主計處長施欣蘋。（許家寧影）

縣議會法制室主任余玉琳一句「議員害怕官員說明？」惹怒不少縣議員。（許家寧攝）

議長賴進坤（右2）休息時間，為法制室主任緩頰。（許家寧攝）

施金樹(右)不挺同黨同志劉曉玫(左)，形同陌路。(許家寧攝)

議員許淑銀大罵議會主任余玉琳，「有什麼樣的主人，就有怎樣的團隊！」（許家寧攝）

花蓮審計室指出縣府青年住宅、日出香榭大道及193縣道開發案等多項缺失。（許家寧攝）

砲聲隆隆，花蓮縣議會今日召開臨時會預備會議，民進黨議員莊枝財質疑縣府青年住宅預算追減10億元，卻看不到細目資料，要求主計處長到場說明，但遭同黨議員施金樹反對「不符慣例」，議會法制室主任余玉琳反嗆，沒規定不行，「議員是怕官員說明嗎？」場面火爆。

花蓮青年住宅遭審計室糾正，再度質詢成為焦點，莊枝財痛批縣府「要人給人，要錢給錢」，為什麼兩年了青年住宅還蓋不出來？質疑去年縣府青年住宅編列11億7219萬，這次追減10億520萬預算，中間約1億6699萬，數字「兜不攏」，錢用到哪裡去？要求主計處長施欣蘋進入議場說明。

未料，民進黨團書記長施金樹竟率先反對，認為過去預備會議都沒有官員入席說明，違反議事程序；法制室主任余玉琳解釋，議事規則沒有禁止預備會議官員不能入席說明，諷刺「議員有疑慮是害怕行政官員說明嗎？」讓施金樹為之氣結，「妳再說一次看看！」

無黨籍議員許淑銀不滿躺著也中槍，大罵「有什麼樣的主人，就有怎樣的團隊！」國民黨議員何禮臺指出，以前預備會議都沒有請官員入場說明，應該「循例辦理」；但國民黨團前書記長邱永雙卻不贊同，了解追減的錢在哪，議員不可以知道嗎？那乾脆直接宣布通過好了！

民進黨議員劉曉玫痛斥，縣府預算要追減就追減，去函縣府要求書面資料，到現在什麼都沒有，議員是要怎麼審？閉著眼睛通過嗎？莊枝財則要大家「摸摸良心」，議員是監督縣政不是監督議會，施欣蘋回應「還要整理資料」，最後縣府秘書長顏新章以官位做保證，「青年住宅沒蓋我下台」。

(中時)