芬普尼毒蛋流新北 進貨120籃已售出6籃
彰化芬普尼流竄，新北市衛生局22日前往「國賀牧場」下游位於新北板橋的「壽山蛋行」稽查，發現114藍來自國賀的雞蛋當場查封，業者表示案內雞蛋是21日向彰化縣「峻憶蛋行」進貨120籃，已售出6籃，目前正積極聯絡下游業者回收，預計今晚全數退回「峻憶蛋行」。
衛生局食藥科劉君豪表示，以這次檢驗殘留最高的數值(153 ppb)計算，1個60公斤的成人1天要吃到48顆蛋，12歲的小孩1天要吃到24顆蛋才會超標。衛生局將持續查核問題雞蛋流向，並重申食品業者務必遵守法規，落實自主管理，善盡社會責任，以確保食品安全及民眾消費權益。
(中時)
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