世大運》郭婞淳激動落淚感謝幫助她的人

郭婞淳(中)與教練林敬能22日獲頒破紀錄百萬元獎金。(黃邱倫攝)

甫在台北世大運改寫世界紀錄，並且幫助中華隊奪得金牌的郭婞淳，22日出席大會官方記者會時激動落淚說著，「這一路上要感謝很多人，沒有你們的鼓勵和支持，就不會有現在的我。」教育部長潘文忠代表蔡英文總統頒發破世界紀錄100萬元獎金，鼓勵她能再接再厲的創下佳績為國爭光。

郭倖淳教練林敬能表示，「此刻站在這裡感到非常榮幸，身為教練的我，昨晚還是睡不著覺，但不是以往的忍辱負重，而是興奮與開心，因為能在自己的家鄉破世界紀錄，將金牌留在這裡，這是無比榮耀，同時也希望國人接下來可以更加關注其他賽事的選手，給予這些辛苦參賽的運動員掌聲和鼓勵。」

郭婞淳激動哭著說，「感謝台北市與大專體總爭取到舉辦這次比賽，也要謝謝教育部體育署、國家訓練中心和舉重協會這些年來給我的幫助和支持，沒有那麼多人的鼓勵，就不會有現在的我，衷心期盼藉由這次比賽能讓世界看到台灣，看到這塊土地努力訓練的運動員。」

回想過去這段心路歷程，郭婞淳表示，「大家都知道我這幾年都在受傷和復健中度過，去年里約奧運雖然得到銅牌，但對我而言卻是挫敗，因此這一年來我和教練無時無刻的在為了這場比賽做準備，如今總算沒有辜負國人的期許，

對於賽前彈鋼琴紓解壓力，婞淳笑說，小時候就很羨慕會彈鋼琴的小朋友，總是認為彈鋼琴的人很優雅，所以長大後某天要求教練讓我學習鋼琴，沒想到鋼琴成為我紓解壓力的管道，我記得第一首會彈的曲子就是鐵達尼號主題曲，至今永難忘懷。」

接下來的目標，郭婞淳表示，先備戰2018印尼亞運，然後就是2020東京奧運，未來三年還是會努力訓練，不會絲毫鬆懈。

對於破紀錄奪金的意義，郭婞淳說，「在培育我的這塊土地拿到金牌，對我個人、中華隊與國人也應該有著非凡的意義。」

潘文忠表示，婞淳昨晚改寫紀錄的一剎那感動了全國民眾，大家都知道她過去拿過世錦賽與亞錦賽金牌，也在去年里約奧運獲得銅牌，是國際舉壇的知名巨星，但她同時也是運動員的典範，如同「亞洲鐵人」楊傳廣與陳樹菊女士一樣，都是默默行善的幫助弱勢群眾，值得全國人民效法與學習。

台北市副市長陳景峻說，郭婞淳是一位非常刻苦訓練的選手，她每天都要練習7小時，全年無休，這些年來辛苦的訓練終於換來巔峰時刻，這是屬於她的光榮，也是國家的榮耀。

(中時電子報)