素顏現身後再捲新書代寫風波 鄭爽：去死吧！

面對新書代寫風波，鄭爽做出回應。（圖／達志影像）

大陸女星鄭爽由戲劇、音樂跨足出版，近期推出新書《鄭爽的書》，率性的鄭爽日前更是超狂以素顏現身簽書會，引發外界熱議，不過她也被疑是炒作，鄭爽則以「我只想做我自己」訴心聲，並霸氣回應：「不想靠顏值吃飯了，煩了」，但新書卻引發代寫爭議，對此，鄭爽也做出回應。

鄭爽出版新書就叫做《鄭爽的書》，訴出自己從童年、求學到踏入演藝圈的心路歷程，鄭爽接受《鳳凰網娛樂》專訪時，被問到書中與外界認識的鄭爽不同，鄭爽則認為，可能有時外界看到的是硬撐的她，鄭爽也提到，自己雖然是女生，但也是愛面子，有時候在網路上不想說軟話、說我錯了。

此外，新書更引發代寫爭議，鄭爽聽到後，直呼：「去死吧，你怎麼不寫一本，我鄭爽真的不是孬種」，難掩怒氣回嗆酸民：「有人會覺得我好欺負，但我想說你們看錯了」，同時鄭爽也提到：「我可以自己賺錢，而且賺的錢足夠花一輩子，所以現在很想做自己」。

(中時電子報)