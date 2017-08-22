雲縣校長提議停辦校務評鑑 獲如雷掌聲與笑聲支持

維多利亞雙語實驗中學校長黃金地（站立者）22日在全縣國中小校長會議提案停辦校務評鑑。（周麗蘭攝）

黃金地臨時動議提案停辦校務評鑑，瞬間獲得全場校長熱烈掌聲與笑聲。（周麗蘭攝）

雲林縣教育處今天上午舉行國中小校長會議，會議結束前維多利亞實驗中學校長黃金地提案建議廢除校務評鑑，靜默的全場瞬間響起熱烈掌聲與笑聲，教育處長梁恩嘉表示，擇期找校長與教授討論。

今天上午校長會議從縣長頒獎倒業務報告、專題報告、提案討論，全場都靜默，直到黃金地臨時動議，180多名校長哄堂加拍手。

黃金地表示，校務評鑑造成負面效應，行政人員越來越難找，台北市已宣布停辦校務評鑑兩年，基於整體考量、人力配置、行政減量，辦學績效也非從校務評鑑可看出，希望雲林縣跟進停辦。

教育處長梁恩嘉詢問現場校長有無意見，無人進一步表達。

梁恩嘉表示， 如何在簡化行政與校務評鑑之間舉得平衡點，將擇期找校長與教授討論。

會後他表示，校務評鑑就像健康檢查，除了內部檢查也需外部檢查機制，校務評鑑也無處罰條款，只有獎勵與追蹤輔導。

對於校務評鑑帶給學校的利弊，從國小到縣立高中校長多數私下表達「早該停了」，一位偏鄉校長說，校務評鑑已經做到不知為何而做，小校人力吃緊更吃力。

另名校長表示，校務評鑑的指標太制式，有些學校為應付評鑑而做，與教學精神不符，很多淪於表面功夫又影響教學。

(中時)