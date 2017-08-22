高雄市環保局甄選儲備人員 名額高達95人

高雄市環保局為加強維護市容環境，即時補充各區清潔隊的缺額人力，將辦理儲備人員的公開甄選，包括儲備駕駛類組及儲備挖土機類組之正取、備取等，預計錄取總人數高達95名，報名日期自9月3至5日止，報名簡章自8月28日開始發售。

環保局表示，本次甄選儲備人員分成儲備駕駛類組及儲備挖土機類組，均以清潔隊員的職稱進用，預計正取儲備駕駛類組63名及儲備挖土機類組2名，備取儲備駕駛類組29名及儲備挖土機類組1名，共計將錄取95名。

報名簡章8月28日至9月1日在高雄市環保局、苓雅區清潔隊、岡山區清潔隊及旗山區清潔隊發售，每份30元，內附題庫光碟及資收測驗示範影片。報名日期自106年9月3日起至5日止，為期3天，每日上午8時至下午5時，在高雄市環保局A棟8樓大禮堂受理現場報名。

考試日期訂為9月17日，考試地點將於9月11日公布在環保局官網。另於9月19日上午8時前公布成績總分排序於本局網站及公佈欄，並通知應考人。

環保局說，甄選採兩階段筆試及資源回收分類技能測驗，兩項測驗比重各占50%，第一階段為筆試，其測驗內容為環保常識、廉政、職業安全衛生、交通規則及機械常識，題型為選擇題，採電腦閱卷。第二階段為資源回收分類技能測驗，考生需於限時25秒時間內，將可回收與不可回收之混合物品，正確分類至標示回收桶，最終統計正確的回收物件數量後，換算成分數。

(中時)