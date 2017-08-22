世大運》滑輪溜冰男1000M！中華隊穿金戴銀

黃玉霖世大運1000公尺爭先賽一舉奪金。(蔡銘仁攝)

中華隊滑輪溜冰再傳捷報！今(22日)下午舉行的1000公尺爭先賽，黃玉霖和柯福軒聯手出擊，包辦金牌和銀牌，這也是中華隊在溜冰男子組的第2面金牌，連同剛結束的女子15000公尺爭先淘汰賽，中華隊短短1小時內2金2銀入袋，收穫頗豐。

(中時電子報)