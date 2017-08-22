牛樟芝成份安卓錠C 研究發現可預防高血糖所引起的相關疾病
中興大學今（22）日宣布，該校森林學系特聘教授王升陽長期投入牛樟芝研究，其研究團隊近期證實固態培養牛樟芝菌絲體成分「安卓錠C （Antrodin C）」，可藉由活化Nrf2轉錄因子所調控的抗氧化基因，預防高血糖誘導所造成的細胞衰老和凋亡。
此研究成果刊登於8月知名腫瘤學期刊Oncotarget。
王升陽表示，牛樟芝算是目前售價最貴的食、藥用真菌之一，每公斤售價可高達2萬美元，保守估計光是在台灣每年牛樟芝相關產品的產值，約在新台幣30億元左右。
造成牛樟芝價格高的原因，除了是牛樟芝所被宣稱的神奇療效外，另方面則是因生產牛樟芝子實體的原料-牛樟樹，已被政府列為保育類樹木，在全面禁止伐採的現實狀況下，生產成本居高不下。
為尋找牛樟芝可能的替代原料，其所領導的研究團隊在教育部「邁向頂尖大學計畫」支持下，以牛樟芝及其相關藥用真菌為研究主題，針對活性成分、作用機制，及安全性進行深入探討，賦予此珍貴菌種在使用上的科學證據。
此研究證實，安卓錠C，對高濃度的葡萄糖環境下，所加速內皮細胞功能損傷，具有顯著的保護活性，即安卓錠C，可顯著解除人類臍靜脈內皮細胞中，因高糖所誘導的細胞毒性。
此外，安卓錠C可治療顯著阻止高糖所誘導的細胞衰老、細胞週期G1-S轉換期的生長停滯和週皮細胞的凋亡。同時，安卓錠C抑制在高糖條件下細胞內活性氧濃度的升高。
王升陽進一步分析說，安卓錠C所啟動的抗氧化作用，是藉由促進Nrf2的轉錄活性而提升細胞抗氧化基因，如HO-1和NQO-1。研究證明安卓錠C有希望可藉由Nrf2所啟動的細胞抗氧化防禦系統，來預防或治療糖尿病相關的心血管疾病。
此次參與該研究的團隊成員，包括博士後研究員K. J. Sentil Kumar與助理Vani Senthil Kumar。
(工商)
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