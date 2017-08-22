鬼門開 農曆七月旅遊禁忌知多少

鬼月旅遊有哪些住宿、出遊禁忌？無論相信與否，也提醒民眾暑假期間出遊人潮多，發生事故機率相對比平常多，在外遊玩勢必要多加小心。(圖/shutterstock提供)

農曆七月「鬼門開」，民間對於鬼月存在不少忌諱，而鬼月旅遊又有哪些住宿、出遊禁忌？有旅遊體驗平台就分享多個不可不知的鬼月旅遊禁忌，無論相信與否，也提醒民眾暑假期間出遊人潮多，發生事故機率相對比平常多，在外遊玩勢必要多加小心。

旅遊體驗平台KLOOK客路列出鬼月住宿與出遊禁忌，例如，進房間前記得先敲門、並且側身進入；不要選擇飯店的「邊間」；鞋子不要整齊擺放；使用廁所前先沖馬桶；避免入住房內有翻開的宗教類書籍房間；衣服不要放衣櫃，以免打擾好兄弟藏身之處；勿在飯店內半夜照相；以及進房後要將室內燈全數打開。

此外，夜晚出遊時勿吹口哨，容易被好兄弟跟隨；不要披頭散髮出遊，會讓好兄弟誤以為是同類；出遊地點盡量不要選擇溪邊、海邊或荒郊野外；半夜請勿敲敲打打；不要釣魚，殺生會引來不好的魂魄；出遊慶生勿挑晚上；不要隨便拍別人肩膀；以及路過辦喪事場所保持尊重心態等。

(中時電子報)