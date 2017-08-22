農委會：世大運選手餐蛋品 確認未含芬普尼
國內有3處蛋雞場遭驗出芬普尼殘留，最高超過歐盟標準30倍，成人一天吃1.6顆蛋就會超標，目前農委會已先查扣場內雞蛋，另食藥署也正在追查市面上已在流通的蛋品。由於台北市正在舉辦世大運，外界不免擔心，世大運選手是否會吃到芬普尼毒蛋。農委會則表示，選手餐蛋品的檢驗已出爐，確定都未檢出芬普尼。
防檢局長黃㯖昌表示，現在世大運仍在舉行當中，農委會也針對供應世大運選手餐的蛋品進行檢驗，蛋品主要來源是高雄岡山的業者，目前已確認未檢出芬普尼，可請世大運選手和國際來賓安心。
黃㯖昌表示，芬普尼的使用實務上分成3種類，包括農藥、環境用藥、動物用藥，由於芬普尼農藥的含量很低，約0.3％而已，用於水稻防治害蟲，農民可以自己購買使用。至於特殊環境用藥含量則是2.5％，只有專業的病媒蚊防治業者才能購買使用，可防治白蟻。犬貓用藥則是一款叫「蚤不到」，可以防治寵物的跳蚤，含量約8％至9％，但芬普尼不得用於家禽家畜等產食動物身上。
黃㯖昌指出，若有農產品檢出芬普尼超標，可依《農藥使用管理辦法》罰1.5萬元到15萬元，若違規用在禽畜等人類可食用的動物身上，則可依《動物用藥品管理法》罰6萬元到30萬元。
黃㯖昌表示，究竟為什麼雞蛋會驗出芬普尼，實際去訪問農民，農民說，禽場在雞蛋生產的淡季時，會使用殺蟲劑噴灑禽舍防治壁蝨和羽蝨，可能因此也噴到了雞隻身上，但究竟是誤用或違法使用，農民並不會老實說明，至於農民噴灑的芬普尼來源，可能是請專業防治業者噴灑，也可能是農民自己購買噴灑，還有待釐清。
(中時)
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