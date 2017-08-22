聯合國專家報告：北韓疑助敘利亞發展化武

聯合國安理會日前向北韓祭出新的嚴厲制裁，英國媒體引據聯合國報告指稱，北韓過去半年曾兩度以海運方式，向敘利亞總統阿塞德政府的化武計畫部門提供物資，協助發展化武。

這份長達37頁的報告由聯合國一些專家撰寫，本月初提交聯合國安理會。報告中並未提及有關船運於何時及何地發生，也沒有說明船運物資的內容。

報告稱，北韓礦業發展貿易公司（KOMID）與敘利亞政府簽有合約，並相信有關船運便是該合約的一部分。聯合國安理會2009年將KOMID列入黑名單，形容它是北韓政府主要的軍火商，而KOMID在敘利亞的2名代表去年也被列入黑名單。

(中時)