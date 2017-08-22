出事後提升戒備，總統府增設崗哨及蛇籠

加強維安，總統府在後門增設蛇籠。（崔慈悌攝）

總統府上周五發生男子呂軍億持搶來的軍刀，翻越南苑車道矮牆砍傷二兵意外，為加強維安，總統府負責維安的211營，已在南苑後門增設一班崗哨，矮牆及花圃後方也增設蛇籠，防止不肖人士入侵。

發生襲擊憲兵意外的南苑車道出入口，平時並未提供民眾，過去也未安排崗哨，不過在發生遭人闖入意外後，已增設由4名憲兵組成的一班崗哨。

此外，過去作為圍籬的草叢內，原本就設有蛇籠，但有人看守的三號門至四號門之間，包括此次出事的南苑車道，為方便進出，並未裝置蛇籠。為加強維安，日前也都加設蛇籠，並用鐵鍊串起鐵欄杆，站在圍牆第一線的便衣哨也增配電擊槍，全面提升總統府維安警戒。

(工商)