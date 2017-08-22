美議員：對話是實現朝鮮半島無核化的唯一方法

北韓擁有核武，如何讓使北韓不再擁有核武，一直是美國、南韓等國頭痛的問題，一位美國民主黨籍議員表示：對話是實現朝鮮半島無核化的唯一方法。

韓聯社22日報導指出，率領各黨派議員到南韓訪問的美國民主黨參議員愛德華•馬基22日在記者會上表示，對話是實現北韓無核化的唯一之路，他說不會對北韓採取軍事措施以解決問題是我們代表團的意見。他強調，美國將和同盟國進行緊密合作，應對北韓。

愛德華•馬基說，我們需要從兩個軌道下手直接與北韓進行對話，其一是美國為實現無核化主導與朝對話，其二是南韓為保障兩韓居民生活穩定與北韓開展社會、文化交流，以及為改善政府間關係主導與朝對話。他說，讓金正恩重回談判桌是我們的目標，與北韓對話不是讓步，對話是實現半島無核化的唯一方法。

愛德華•馬基強調，為實現北韓無核化在經濟方面對北韓施壓，中國的角色很重要。中國應該停止向北韓供給原油，這是讓朝鮮做出正確決定的有效辦法。他指出，中國為反薩德入南韓對南韓採取經濟報復措施，卻對北韓不斷出口原油，違背國際制裁步調，美國不會對此坐視不管。

(中時)