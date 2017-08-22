陳國星獲不起訴 林奕含閨密說法是關鍵
台南地檢署偵辦才女作家林奕含疑遭誘姦案21日宣告偵結，涉案的補教名師陳星（本名陳國星）獲不起訴處分，引起外界譁然。針對林奕含是否曾遭到「性侵」，南檢表示不起訴的原因之一，是因為有「證人」同時也是林奕含閨密表示，知道林奕含與陳星交往，也知道兩人曾發生過性行為，但過去未曾聽林奕含表示是遭到性侵。
據《蘋果日報》報導，台南地檢署表示，為了釐清林奕含是否曾遭到性侵曾傳訊被告3次、傳訊證人共34人 ；調查過程中，有一位代號「A4」者，是林奕含自國中一年級起之好友，林女於部落格文章稱之為「世世」。
世世到庭證稱，她表示曾和林奕含、陳星一起吃過飯，林奕含也向她介紹陳星是她的男朋友，2人互動也相當親密，從來沒聽他說過遭性侵害。
此外，還有一名證人A8，自國小時起就是林奕含好友，林女於部落格文章稱之為「采」，向檢方證稱，就是在剛上大學時，林奕含約其與「世世」和陳星共4個人在臺北華山藝文中心內的餐廳見面，當時雙方互動就像情侶，林從來沒有跟其說過她遭性侵害，林在與陳星還沒分手及第一次住到精神病院時，都有跟她提過她有和陳星發生性行為，並沒有提到被迫的情形。
林奕含的爸爸證實，2名證人的確是林奕含閨密，且「世世」在林奕含住進精神病院、和陳星夫婦談判時，都全程陪在一旁，檢方採信其證詞，「被告所辯其未曾對林女強制性交等語，應並非全然無稽」。
★再給自己一次機會
自殺諮詢專線：0800-788-995（24小時）
生命線：1995
張老師專線：1980
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。