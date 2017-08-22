陳國星獲不起訴 林奕含閨密說法是關鍵

作家林奕含疑遭補教名師陳星（本名陳國星）誘姦案，台南地檢署公布偵結結果，陳星獲不起訴處分。（翻攝自網路）

台南地檢署偵辦才女作家林奕含疑遭誘姦案21日宣告偵結，涉案的補教名師陳星（本名陳國星）獲不起訴處分，引起外界譁然。針對林奕含是否曾遭到「性侵」，南檢表示不起訴的原因之一，是因為有「證人」同時也是林奕含閨密表示，知道林奕含與陳星交往，也知道兩人曾發生過性行為，但過去未曾聽林奕含表示是遭到性侵。

據《蘋果日報》報導，台南地檢署表示，為了釐清林奕含是否曾遭到性侵曾傳訊被告3次、傳訊證人共34人 ；調查過程中，有一位代號「A4」者，是林奕含自國中一年級起之好友，林女於部落格文章稱之為「世世」。

世世到庭證稱，她表示曾和林奕含、陳星一起吃過飯，林奕含也向她介紹陳星是她的男朋友，2人互動也相當親密，從來沒聽他說過遭性侵害。

此外，還有一名證人A8，自國小時起就是林奕含好友，林女於部落格文章稱之為「采」，向檢方證稱，就是在剛上大學時，林奕含約其與「世世」和陳星共4個人在臺北華山藝文中心內的餐廳見面，當時雙方互動就像情侶，林從來沒有跟其說過她遭性侵害，林在與陳星還沒分手及第一次住到精神病院時，都有跟她提過她有和陳星發生性行為，並沒有提到被迫的情形。

林奕含的爸爸證實，2名證人的確是林奕含閨密，且「世世」在林奕含住進精神病院、和陳星夫婦談判時，都全程陪在一旁，檢方採信其證詞，「被告所辯其未曾對林女強制性交等語，應並非全然無稽」。

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(中時電子報)