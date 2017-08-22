溪頭森林音樂會26日登場 馬修連恩擔綱
溪頭自然教育園區年度盛事─森林音樂會，將於26日登場，今年結合愛盲基金會，邀請視障朋友透過聽覺、觸覺及嗅覺，體驗溪頭的風采；音樂會由環保音樂家馬修．連恩等實力派歌手接力演出，歡迎聆賞。
台大林管處長蔡明哲表示，今年森林音樂會以「有氧」為主題，因為，溪頭有很高的氧濃度、負離子和芬多精，有益身心健康；今年更結合愛盲基金會，讓視障朋友參與體驗；還有周邊的旅宿業者如妖怪村、米堤、立德飯店等，也都共襄盛舉。
有氧音樂會─溪頭民歌森呼吸，將於26日上午10時，在草坪區露天音樂廣場開唱，演出藝人包括馬修．連恩、實力唱將二少爺爺、金曲組合張三李四、《魯冰花》原唱曾淑勤、人氣偶像廖允杰等。
國稅局南投分局當天派員設站，提供稅務諮詢服務，填寫問卷、參與租稅闖關遊戲、臉書按讚，即可兌換獎品。
活動官網同步推出有氧音樂SPA館，情商多次獲得金曲獎肯定的馬修．連恩，獨家授權心靈音樂《靜》8首曲目，在官網免費播放，民眾無論在溪頭樹林做瑜珈、看書、閉目養神，都能透過音樂紓壓，讓心靈放輕鬆做SPA！
蔡明哲表示，現代人生活壓力大，尤其都會區民眾 工作壓力與生活步調緊湊，溪頭自然教育園區擁有最美的森林原始樣貌，含有豐富的芬多精與負離子，有助於活化大腦、恢復精神與體力，非常適合好友結伴、親子相隨，安排一趟舒服輕鬆的微旅行。
(中時)
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