芷江受降 日本第一起投降儀式

芷江受降典禮，中座者為主官蕭毅肅上將，右為參謀長冷欣中將，左為美軍作戰司令部參謀長柏德諾。(圖/網路)

多數人知道，日本在1945年9月2日在東京灣的受降典禮，當天的主官是美國軍五星上將麥克阿瑟。但是大多數人不知道的是，日本第一起向盟軍投降的儀式發生在中國湖南芷江。「芷江受降典禮」是日本第一個投降儀式，換言之，中國收到了第一份日本降書。

1945年8月21日，一架日軍的97式運輸機降落在湖南芷江機場，這座機場是日軍在4個月前，出動7萬名部隊試圖奪取的戰略要點，最後是以日軍完敗而告終。結果日軍的飛機在這一天居然真的在芷江機場降落，但是日軍來此處的目的已完全不同，由今井武夫少將為首的日本軍官代表團是來向中華民國國軍投降的。此時機場已有上萬名的中國軍民正在等待，他們要看著日本向中國投降的這一刻，並永遠記得這一天。

芷江受降的日本代表，右起：前川岡雄、今井武夫、橋島芳雄，最左邊是翻譯木村辰男。(圖/網路)

據說芷江受降地點是美國駐中國參謀長魏德邁(Albert Coady Wedemeyer)提議的，魏德邁認為，芷江是後方的軍事前沿重鎮，僅團以上駐軍就有近百個，全部美械裝備的新六軍也駐在芷江，而且是盟軍在遠東的第二大機場，有著雄厚的空中實力，和便利的陸地運輸線，而且此處才剛經歷湘西會戰，以日軍傷亡3萬多人的慘敗而告終，因此芷江已成為勝利的象徵，兼具戰略意義與精神意義兩種層面，因此就選定芷江為第一受降地。

受降儀式結束後，中美軍官共同合影。從左至右分別是：王耀武、盧漢、張發奎、何應欽、湯恩伯、杜聿明、蕭毅肅，以及美國參謀柏德諾。(圖/網路)

國軍的受降主官為參謀總長蕭毅肅上將，另外還有副總長冷欣中將，而陸軍總司令何應欽上將則擔任宣讀投降命令的工作。其他重要將領也有參與，包括王耀武、盧漢、張發奎、湯恩伯、杜聿明等人，還有美國駐華軍官麥克魯爾(McClure Robert)、柏德諾(Haydon Boatner)也在場。

今井武夫所簽名的「中字備忘錄第1號」憑條。(圖/網路)

據說日軍受降代表今井武夫在議式之前還不願承認「投降」，僅說「洽談停戰之事」，對此蕭毅肅勃然大怒，憤然訓斥道：「日本天皇已經廣播了投降詔告，日本無條件投降已成事實，你故意不用投降而用停戰，殊為不妥，應予糾正。」 今井武夫不敢再言語，僅能點頭稱是。隨後，今井武夫與交出了日軍在華兵力分布圖，在何應欽帶來的《中字第一號備忘錄》上簽字，還交出自己的配刀，完成芷江受降典禮。這是日軍投降儀式的第一起，之後在中國戰區還有十五起投降儀式，最後一起就是10月25日的台灣受降典禮。

至今仍保存的芷江受降牌坊。(圖/網路)

大陸新聞呈現的芷江受降記錄視頻。

近幾年，許多人受到不正確的歷史論述影響，誤以為日本只向聯合國投降，(或說只向美國投降)，並不是單獨向中華民國投降，並以此演繹成「中華民國無權慶祝台灣光復」，這些錯誤的看法遇到芷江受降這件歷史事實，就必定不攻自破。

(中時電子報)