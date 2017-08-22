文化資產學院推出成果展 台中文創園區登場
陳淑芬／台中報導
文化部成立文化資產學院，結合大專院校與民間資源開設多元化學程，在台中文化創意產業園區推出成果展於今天開幕。文化資產局長施國隆致詞表示，未來將擴增更多學校及文史團體參與，讓課程更完整與多元。
文化部為培育國家文化資產保存修復人才，104年8月成立文化資產學院，結合大專院校與民間資源開設
「教學群組」、「產學群組」及「研發群組」等多元學程，今年有30所大專院校受補助，共推出44項課程，並共同推出「出初：文化資產學院第二期人才培育計畫成果展」，展期自8月21日至29日。
開幕儀式由「太日樂集」演出打擊樂，並安排贈樹苗活動。施國隆致詞表示，文資學院採學程與產學合作方式開課，課程要進到正規教育體系並不容易，目前仍與教育部研議中。
施國隆指出，文資學院第1年有22所學校參加，共有近1000名學員；今年邁入第2年則擴增為30所學校，每天都有300名學員參加；未來除擴增更多學校加入外，希望吸引文史團體參與，讓課程更多元完整。
參與學校都推出重點展出成果，中正大學、東華大學、臺東大學推出「原住民文化資產」課程成果；臺北科技大學的「紙質修復與預防性維護學程」，研究臺灣紙質材質與相關畫材，建立修復資料庫與相關教學內容；文資學程則提供3D列印、文化資產建築模型及文物修復工具等各項課程紀錄與成員作品，展出豐富多元的內容。
(中時)
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