世大運》女子舉重63公斤級 江念欣奪下銅牌

2017世大運舉重項目今（22日）在淡江大學體育館開戰，中華隊女子舉重小將江念欣在63公斤級登場，抓舉97公斤、挺舉126公斤，總和223公斤，拿下一面銅牌，中華隊舉重好手連續3天在世大運中皆有奪牌紀錄。

江念欣在女子63公斤級，抓舉97公斤，第1次試舉舉起126公斤，可惜後2次試舉挑戰130公斤都失敗，總和223公斤摘銅牌。

據悉，江念欣在2014年南京青年奧運拿下58公斤級金牌與今年亞錦賽63公斤銅牌，是國內舉重界明日之星，首度參加世大運比賽。

(中時)