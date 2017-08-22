駁火對峙4小時落網 天道盟總顧問劉邦誠及11幫眾遭訴
今年4月30日警方執行「后羿專案」圍捕天道盟太陽會總顧問劉邦誠，警匪在興南夜市附近公寓駁火，後經新北市警局長胡木源介入談判，劉邦誠才棄械投降結束長達4小時的對峙，新北地檢署今依殺人未遂、組織犯罪、槍炮等罪嫌起訴劉邦誠及11名成年幫眾。
起訴指出，60歲的劉邦誠為天道盟太陽會總顧問及台北分會長，夥同33歲板橋組長兼三鶯會長「阿哲」、19歲板橋組小隊長陳男、40歲分會顧問邱男等人，指揮手下從事強盜、恐嚇取財、妨害自由等犯行。
檢方調查，2016年9月間劉邦誠代表高姓男子處理宜蘭羅東某游藝場股東糾紛，並迫令黃姓股東退還130萬元股款，但最後劉邦誠手下邱、阿哲先槓走30萬元後朋分花用，剩餘的100萬元也被劉邦誠及邱、陳從高男手中搶走。警方介入偵辦時，邱、陳2人甚至撂人衝入碧潭派出所意圖傷人。
事後阿哲不滿高男找人毆傷小弟，還找上警察幫忙，今年2月間挾持高男強簽4張面額共105萬元的本票。
檢警查出，阿哲等人還藉口債務問題，強迫中壢廖女支付39萬元；強租樹林國凱街某中古車行改為汽車美容館，作為幫眾聚會地點；介入板橋某燒烤店老闆行車糾紛，率幫眾砍殺翁姓男子；前往中和某咖啡館傳出用餐糾紛，也嗆聲「要讓他們重新裝潢」，作為恐嚇要錢的藉口。
新北地檢署今日偵結全案，分依槍砲、殺人未遂、恐嚇取財、組織犯罪、傷害等罪嫌，將劉邦誠、阿哲、陳男、邱男等12人起訴。
(中時)
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