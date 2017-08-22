軍艦頻撞 美軍恐在亞洲過度擴張

麥凱恩號驅逐艦相撞後前往新加坡樟宜海軍基地，左舷後方的水線上下被撞出一個約3公尺大的洞，釀成5傷10人失蹤。(圖/美聯社)

美國神盾飛彈驅逐艦「麥凱恩號」昨日凌晨在麻六甲海峽和賴比瑞亞籍的油輪相撞，也是今年來第4起美軍船艦在亞洲海域撞船的意外，這也讓美國海軍下令全球艦隊暫停作業，對運作方式重新進行評估，但美軍艦連續在亞洲發生2起碰撞，不僅船員操作層面令人憂心，更不免讓人質疑美國海軍部署方式，是否在亞洲過度擴張。

據《法新社》 分析指出，美軍這次是繼驅逐艦「費茲傑羅號」（USS Fitzgerald ）6月在日本外海與菲律賓貨輪相撞之後，再次發生相撞意外，美軍在華府尋求制衡中國在南海的咄咄逼人和北韓核武器威脅的政策下，不免讓人質疑美國海軍在亞洲是否過度擴張。

Jane's by IHS Markit公司海軍專家拉瑪特（Ridzwan Rahmat）說，「我不會說美國把海軍推太遠、太快，但美國海軍可能過於分散他的資源」，也說「美國海軍無疑擁有世界上最精良的設備和最高水準的能力訓練，但美國海軍如何部署是讓人質疑的」，更說「他們在區域內有跟北韓、跟日本，然後現在又有在南海的事要處理，會不會投入太多？」

美國海軍今年在亞太地區連續發生4起撞船意外，先是巡洋艦「安提坦號」1月在日本外海擱淺(左上)；巡洋艦「尚普蘭湖號」5月時也曾在朝鮮半島東海與一艘南韓漁船發生碰撞(右上)﹔之後6月驅逐艦「費茲傑羅號」又在日本外海和貨輪相撞，釀成3傷7死(左下)﹔以及最新發生的是驅逐艦「麥凱恩號」在麻六甲海霞和油輪相撞(右下)。(圖/美聯社)

海軍專家拉瑪特表示，意外發生原因可能是美國軍艦沒有遵守通過新加坡海峽海上交通的規定，也稱在南海執行自由航行任務之後，很快就發生這起意外，可能跟船員疲勞及美國海軍在區域內的任務節奏是否過快有關係。

美國第七艦隊總部位於日本，是目前美國最大的海外前線投送部隊，有70艘船艦和潛水艦、140架軍機和超過2萬名的士兵同時也是負責範圍最廣的，涵蓋整個印度-亞洲太平洋區域，也是朝鮮半島和中國南海的演習最前線。

美國海軍軍令部長上將李察遜（John Richardson）在美國第七艦隊的驅逐艦「費茲傑羅號」和「麥凱恩號」連續在亞洲海域出「撞」況的陰影下，下令海軍各艦隊指揮官將於下周進行「運作暫停」（operational pause），以審查海軍作業的「基本原則」。

李察遜上將對相撞意外的原因，目前沒有排除某種外部干擾或網路攻擊，也表示暫不會對調查結果妄下判斷，不過暗示調查將聚焦在「艦橋上士兵是如何運作」，另外，海軍官員也向媒體透露，這起意外的原因之一是轉向裝置在進入麻六甲海峽時失靈，以致士兵失去對船艦的控制，直到相撞意外後才恢復。

(中時電子報)